BIST 1.404
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında bulunan Sinop'ta, randevusuz aşı merkezine ilgi büyük.

Abone ol

İl Sağlık Müdürlüğünce aşıya ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla kent merkezinde eski bir düğün salonu binası aşı merkezine dönüştürüldü.

Kentin en işlek mevkilerinden Gazi Caddesi'nde açılan merkezde 18 yaş ve üzeri herkes randevu almadan aşı olma fırsatı yakalıyor.

Merkezin faaliyetine başlamasının ardından çok sayıda kişi merkeze gelerek aşı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran, AA muhabirine, insanların kolayca ulaşabilecekleri merkezde büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Merkezde ilk etapta hafta içi mesai saatleri içinde aşı uygulaması gerçekleştireceklerini vurgulayan Duran, ilerleyen süreçte hafta sonları da aşı yapmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Duran, "Özellikle gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Merkezimizde randevulu veya randevusuz şekilde aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen herkes buraya gelerek aşılarını olabilir. Ne kadar hızlı aşı yapabilirsek bu mücadelede bir adım önde olacağız." diye konuştu.

Duran, Sinop'un bir turizm kenti olduğunu anımsatarak, yaz sezonu süresince günlük yapılan aşı oranının giderek artmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Sinop'ta şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 164 bin 64 aşı uygulandı.

İlgili Haberler
Fahrettin Koca açıkladı Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal zor duruma düştü
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de maskeye dönüş! Kapalı alanlarda zorunlu oldu
İsrail'de maskeye dönüş! Kapalı alanlarda zorunlu oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki: Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'nde alınan kararlara tepki: Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır
Facebook'un aktif kullanıcı sayısı belli oldu! Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti
Facebook'un aktif kullanıcı sayısı belli oldu! Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama
MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama
VLP aşısında çok iyi gelişme! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tüm mutasyonlara karşı etkili
VLP aşısında çok iyi gelişme! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tüm mutasyonlara karşı etkili
Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla ilgili 40 milyon liralık müthiş iddia
Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla ilgili 40 milyon liralık müthiş iddia
Uğur Dündar olay video sonrası Yılmaz Özdil ile barıştı kardeşiz dedi
Uğur Dündar olay video sonrası Yılmaz Özdil ile barıştı kardeşiz dedi
Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis
Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis
Yorumlar