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Sahte içki kabusu yeniden hortladı! Tekirdağ'da 1 kişi öldü 10 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu yeniden hortladı! Tekirdağ'da 1 kişi öldü 10 kişi yoğun bakımda

TÜRKİYE'de yakın tarihte sık sık yaşanan sahte alkol zehirlenmesine dair son haber Tekirdağ'dan geldi. Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 11 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısından itibaren devlet hastanesine sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle başvuranlar oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye gitti. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi.

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü entübe edildi. İçlerinden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti.

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi.

Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

2 kişi gözaltında
İş yeri sahibi ve eşi gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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