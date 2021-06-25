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Aziz Yıldırım'ın 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' sözlerine Saadettin Saran'dan tepki

Aziz Yıldırım'ın 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' sözlerine Saadettin Saran'dan tepki

Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yönelik sözlerinin 'haraket' olduğunu belirterek, "Kimse kendini Fenerbahçe'nin üzerinde göremez." dedi.

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki söylemlerine sarı-lacivertli caminanın önde gelen isimlerinden olan Sadettin Saran eleştiride bulundu.

"Kimse kendini Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Ali Koç'un üç yılını eleştirmek başka şeydir, seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, aşağılama başka" diyen Saran, "Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkartarak başarılı olması yönünde, onun etrafında kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" söylemini de eleştiren Saran, "Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, ben Fenerbahçeliyim! diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz; sadece zarar verir" ifadesini kullandı.

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