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Fransa cumhurbaşkanı Macron açıkladı Türkiye ile gerilimimiz azaldı

Fransa cumhurbaşkanı Macron açıkladı Türkiye ile gerilimimiz azaldı

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Türkiye açıklaması geldi. Macron 'Türkiye ile gerilimimiz azaldı.' ifadesini kullandı.

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Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron  Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yaptığı basın açıklamasında 'Türkiye ile gerilimimiz azaldı.' dedi. 

'İlişkilerimiz son birkaç haftada rahatladı' açıklamasını yapan Macron Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi yakından izlemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

 Öte yandan Macron Türkiye sorularına 'Yaz boyunca titizlikle çalışıp ikili ilişkileri konusunda adımlar atacağız' şeklinde cevap verdi.

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