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Ordu'da pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı olduğu tespit edildi: 56 kişi karantinada

Ordu'da pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı olduğu tespit edildi: 56 kişi karantinada

ORDU'da, Covid-19 testi pozitif çıkan Azerbaycan uyruklu kadının 'Delta' varyantı virüs taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine kadının oturduğu site başta olmak üzere temas ettiği 56 kişi karantina altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Gölevi Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan Azerbaycan uyruklu bir kadının, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan inceleme sonucu test sonucu pozitif çıkan kadının, ‘Delta’ varyantlı vaka olduğu tespit edildi.

Market, pastane, adresler...
Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, temaslılar tespit etmek üzere çalışma başlattı. Kadının alışveriş için uğradığı market, pastane ve adresler ile birlikte toplamda 56 kişi ekipler tarafından kısa sürede tespit edilerek, karantinaya alındı.

Temas ettiği kişi sayısı artabilir
Kadının ikamet ettiği sitenin bazı bloklarındaki daireler de izolasyona alındı. Öte yandan, kadının temas ettiği kişi sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

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