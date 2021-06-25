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Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır ölümü

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır ölümü

Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Alioğlu, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapıyordu.

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Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

Sağlık sorunları yüzünden...
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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