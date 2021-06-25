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Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler! Elleriyle ittiler

Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler! Elleriyle ittiler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaj olmasına rağmen bazı kişiler suya girerek yüzdü.

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İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajla ilgili mücadele sürerken, tüm temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj yeniden ortaya çıkıyor. Darıca ilçesi Bayramoğlu Plajı'nda deniz yüzeyi belirli aralıklarla müsilajla kaplandı. Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Müsilaj parçalarından rahatsız olan bazı vatandaşlar ise elleriyle uzaklaştırıp yüzmeye devam etti.  

Gidecek yerleri olmadıkları için mecburen müsilaj olan bölgede denize girdiklerini söyleyen Abdülkerim Koç, "Yüzüyoruz, gidecek yerimiz yok. Darıca sahili yasaklandı, sadece Bayramoğlu plajımız kaldı. Sabah saatlerinde çok güzeldi deniz tertemizdi. Rüzgardan sonra bir anda deniz yüzeyinde oluştu. Ne yapalım gidecek yerimiz yok. Mecburen burada yüzmek zorunda kalıyoruz. Ellerimizle dağıtıp üzerimize yapışmasını önlemeye çalışıyoruz. Yapışkan madde biz uzak durmaya çalışıyoruz.” dedi.  

Sevim Soylu ise, "Denizin içi çok pis ve kötü. Böyle olacağını tahmin etmedik. Çocuğun sırtı simsiyah olmuş. Arada sırada buraya geliyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık. İlk defa böyle bir denizde yüzüyoruz." diye konuştu.   

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