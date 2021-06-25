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Trabzon'da feci olay! Terastan düşen görme engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da feci olay! Terastan düşen görme engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TRABZON'dan son gelen haber korkunç... Görme engelli 9 yaşındaki kız çocuğu 6 katlı apartmanın terasından düştü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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 Trabzon'da, 6 katlı apartmanın terasından düşen görme engelli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın terasında bulunan N.D (9), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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