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Eşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'tan skandal özür

Eşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'tan skandal özür

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkedeki gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Matt Hancock'un danışmanı ile samimi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Evli olan Hancock, kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi danışmanını öperken kameralara yakalandı. Görüntülerin 6 Mayıs tarihine ait olduğu belirtilirken konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Hancock, "Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğim için çok üzgünüm" dedi.

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Aylardır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikaları nedeniyle eleştirilen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu sefer bir aldatma hikayesiyle manşetleri süsledi.

Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden The Sun'un özel haberine göre; Sağlık Bakanı Matt Hancock, yardımcısı Gina Coladangelo ile öpüşürken görüntülendi. The Sun, ilişkinin kanıtı olan öpücüğün kayıt anını da paylaştı. Görüntülerin 6 Mayıs tarihinde kaydedildiğini belirtildi.

Yaklaşık 15 yıllık evli olan Sağlık Bakanı Hancock'un öpüştüğü yardımcısı Coladangelo'nun de evli olduğu biliniyor. Yardımcı, geçen sene Sağlık Bakanlığında göreve başlamıştı. Sağlık Bakanlığında yönetici olan Coladangelo'nun üst düzey bir pozisyona sahip olmadığı ifade edildi.

Hükümet Sözcüsü ise yardımcı Coladangelo'nun işe alınırken resmi prosedürün takip edildiğini söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise olayın özel mesele olduğu belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

"Sosyal mesafeye uymadığım için çok üzgünüm"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Hancock, "Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğim için çok üzgünüm" dedi. "İnsanları hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm" diyen Hancock, "Ülkeyi bu salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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