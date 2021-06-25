BIST 1.392
DOLAR 8,79
EURO 10,50
ALTIN 502,78
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirli depremzededen tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirli depremzededen tepki

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu, burada bir depremzedenin tepkisiyle karşılaştı. Kemal ​​​​​​​Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

"Depremden sonra geldim"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankasından kredi almaya çalıştığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Balaban ikiz kardeşi kimdir Turan Balaban ne iş yapıyor?
İsmail Balaban ikiz kardeşi kimdir Turan Balaban ne iş yapıyor?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sigara ve alkole ÖTV zammı yok
Sigara ve alkole ÖTV zammı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz, tarih belli Haziran 2023...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz, tarih belli Haziran 2023...
Çin'in kripto paralara olan savaşı bir şirketi daha pes ettirdi
Çin'in kripto paralara olan savaşı bir şirketi daha pes ettirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtisas mahkemeleri belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtisas mahkemeleri belirlendi
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı kadrosuna kattı
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı kadrosuna kattı
Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı
Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü itirafı: En büyük sorun yaptık!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü itirafı: En büyük sorun yaptık!
Gaziantep'te feci kazada 2 arkadaştan acı haber geldi
Gaziantep'te feci kazada 2 arkadaştan acı haber geldi
Yorumlar 22 yorum