Çin'in kripto paralara olan savaşı bir şirketi daha pes ettirdi

Kripto paralar üzerinde son dönemde büyük baskılar yaratan Çin, bir şirketi pes ettirdi. Bitmain, kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu.

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Çin'in kripto paralara olan savaşı son bulmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de şimdi de madencilik cihazları satıcısı pes etti.

Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak. Bitmain'den yapılan açıklamaya göre; Pekin yönetimi, madenciliğe getirdiği yasağın ardından satış baskısını azaltmak için ürünlerinin satışlarının askıya alındığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı. Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.