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Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtisas mahkemeleri belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtisas mahkemeleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu "terörizmin finansmanı" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına bakacak mahkemelerin illerini ve numaralarını belirledi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "terörizmin finansmanı" suçuna ilişkin açılacak davalara ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu illerde bu mahkeme, birden fazla dairenin bulunduğu illerde ise 2 numaralı ağır ceza mahkemesi, Diyarbakır'da 4 ve 5 numaralı, İstanbul'da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemeleri bakacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik davalarda ise asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu yerlerde bu mahkeme, birden fazla dairenin bulunduğu yerlerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesi görevli olacak.

HSK
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