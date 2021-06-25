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Sigara ve alkole ÖTV zammı yok

Sigara ve alkole ÖTV zammı yok

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkoldeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı söylentileri sona erdi. 2021 yılının temmuz-aralık dönemi için sigara ve alkol ürünleri ÖTV artışından muaf tutuldu.

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Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununun 12. maddesinde yer alan 'ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına' yönelik hükmünün temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi.

Son 6 aylık ÜFE göz önüne alındı

Yasaya göre ocak ve temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) göz önüne alınarak yapılıyor.

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