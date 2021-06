Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz, tarih belli Haziran 2023...

AK Parti il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını belirterek "Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il danışma toplantısında konuştu. "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine kadar sizden gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında her haneye ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, tekrar tekrar gireceğiz. Güler yüzümüzle, nezaketimizle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bize kibir-gurur yakışmaz. " ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın..." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

Medyanın veya diğer çevrelerin bizi kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmeyeceğiz. Ülkemize yönelen her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değil.

"2023 seçimlerine kadar sizden gece gündüz çalışmanızı istiyoruz"

Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini biliyor. Türkiye'nin yaşadığı her seçimin her biri kendi içinde öneme sahiptir. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine kadar sizden gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında her haneye ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, tekrar tekrar gireceğiz. Güler yüzümüzle, nezaketimizle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bize kibir-gurur yakışmaz. Gençlerimizi gelecekleri konusunda kendilerine destek verecek tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz.

"Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın..."

Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın...

Z kuşağı diyorlar ya her şeyi anlatacaksınız. İnsanoğlunun hafızası unutur onlara hatırlatacaksınız. Diyeceksiniz ki şu Hatay Havalimanı'nı kim yaptı, yolları kim yaptı...

"Aşıyı ücretli yapıyorlar"

AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ülkemize hizmet ederek ödeyebiliriz. Şuanda dünyanın değişik yerlerinde hepsi Kovid ile ilgili aşıyı ücretli yaptırıyor. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla aşı yapılıyor. Biz tam aksine yeter ki aşı yaptırın diyoruz.