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İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcuda 800 bin liralık dolandırıcılık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcuda 800 bin liralık dolandırıcılık

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir kuyumcuyu 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen Rus uyruklu şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

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İSTANBUL Küçükçekmece'de daha önceden de alışveriş yaptığı kuyumcuya gelen Rus uyruklu zanlı, 60 bin dolar ile 20 bin avro almak istediğini söyledi. Aldığı paraları önceden hazırladığı zarfın içindeki kağıtlarla değiştiren şüpheli, alışverişten sonra iş yerinden çıktı.

Zarfı açtığında sadece 100 dolar ve kağıtları gören kuyumcunun ihbarıyla işyerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kuyumcunun içine dövizleri koyduğu zarfları çantasındaki zarflarla değiştirdiği görüldü. Bir süre sonra kuyumcunun açtığı zarflardaki kağıtlar da görüntülerde yer aldı.

Şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

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