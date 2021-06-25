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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın sözlerine çok ağır yanıt verirken, "İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçen gün Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında, "İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler." ifadelerini çok sert cevap verdi.

"Ne varsa açıklasın, bekliyorum"
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a sert yüklenirken, "İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorum. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik
"Fenerbaçe'de PYK, yani Paralel Yönetim Kurulu var. Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben artık kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş.

"Fenerbahçe'yi küçültüyorsunuz. haddinizi aştınız"
Beni küçültmüyorsunuz, Fenerbahçeyi küçültüyorsunuz, haddinizi aştınız. 3 yıl önceki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım, intikam hırsıyla bezenmiş, tehditkar, çirkin uslüp, yakışıksız içerik, kibir, parmak sallamalar, unutmuştuk bunları. Keşke hatırlamasaydık.

"Fetö projesi olduğumu anlatmışsınız, yazıklar olsun"
Benim bir FETÖ projesi olduğumu anlatmışsınız, yazıklar olsun. Biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezseniz, ben sizinle geleceğim. Kaçmak yok!"

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