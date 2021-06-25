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Giresun'da yol çalışması sırasında belediye binası ile bir ev hasar gördü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Giresun'da yol çalışması sırasında belediye binası ile bir ev hasar gördü

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kayalar belediye binası ile çevredeki bir evde hasara neden oldu.

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GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde meydana gelen olayda; belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınarak dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ancak patlamanın şiddetiyle yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yol kenarındaki tedbir amaçlı boşaltılan belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi.

Patlama sonrası çatısı yıkılan belediye binasının içi de toprak ve kaya parçalarıyla doldu. Ekipler, iş makinesi eşliğinde savrulan kaya kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

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