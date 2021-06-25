Koronavirüsün kökeni 20 bin yıl önceye dayanıyormuş

ABD'de yapılan bir araştırmada koronavirüsün Doğu Asya topluluklarında 20 bin yıl öncesinden beri var olduğu öne sürüldü.

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ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre; koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl öncesine Doğu Asya topluluklarına dayandığı ileri sürüldü.

Araştırmada 20 bin yıl önce Doğu Asya'da bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca antik koronavirüsün bölgede yıllarca etkili olduğu ve salgının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları doğurabileceği kaydedildi.

''Bu bizi endişelendirmeli'' Çalışmaya öncülük eden Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın nesiller boyu devam ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı. Virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'si baskın

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının bu bulguları o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.