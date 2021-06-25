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Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (13) ile Mustafa Aslan (8) hayatını kaybetti.

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) derenin taşmasıyla suya kapıldı. Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

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