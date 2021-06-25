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Denizli'de FETÖ'cülere ait ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de FETÖ'cülere ait ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 şüphelinden 2'si cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

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DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri öğrencilerden sorumlusu mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Zanlılardan askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evindeki aramada banyodaki duşa kabinin altındaki bölmeye gizlenmiş halde ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.C. ile E.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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