Türkiye 25 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 222 bin 936 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, can kaybı 49 bin 473 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 222 bin 936 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 477 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 56 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye çıktı.

Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473, ağır hasta sayısı 737 oldu.