Bakan Adil Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuk olduğu yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un ne zaman biteceğine ilişkin soruya; "1 yıl hazırlık, 5 yıl yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak." şeklinde cevap verdi.

Abone ol

Türkiye'nin üzerinde en çok konuşulan projelerinden olan Kanal İstanbul için ilk kazma vurulacak. Kanal İstanbul üzerinde inşa edilecek köprülerin ilkinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili son gelişmeleri Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge’de değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yarın ilk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. 1 yıl hazırlık 5 yıl da yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Öngörümüz bu. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma. Çok yoğun bir çalışma var son 5 yılda. Uzmanlar, heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor. 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı. Burada sadece kanalın coğrafi şekli var. Bunun birçok yan unsuru var ama şu an onları burada görmüyorsunuz. Peki bu su yoluna niye ihtiyaç var? Asıl buraya gelinmesi lazım. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.

"Marmara'da onlarca gemi sırada bekliyor"

Kanalın uzunluğu 45 km. Bunun yüzde 70’i doğal su yolu. Bir su yatağı var orada. Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70’i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30’unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız. Az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım. Dünyada ciddi bir ticari hareket var. Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya bir 750 milyar dolarlık bir hareket var. Bu bir lojistik haritasıdır.

İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul’da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor. Marmara’da onlarca gemi sırada bekliyor. Şu anda Boğazın yönetimi bakanlığımız tarafından yapılıyor.

''100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip geçecek''

Sırada bekleyenler zaten hazırlar. Gemi sayıları arttığı zaman 3-4 güne çıkacak süre. Bekleme lojistik maliyetleri var gemilerin. Bugün için bile bu sıkıntı var. Bir de beklerken bile yüzlerce litre yakıt yakıyorlar. Bunun çevreye zararı da var. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek. Buraya mutlaka alternatif bir su yolu yapılması gerekiyor.

“Finansını kendi üretecek”

Kanal İstanbul çok ciddi para kazandıracak ve kendi yapım maliyetini kendisi karşılayacak. Bu uzun soluklu bir proje. Son 5 yıldır çok aktif çalışıyoruz. Uzamasının sebebini biz genel bütçeye yük olmadan bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada gemi geçişlerinden pay alınacak; bir o, bir de büyük limanlar onlardan gelir sağlanacak. Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak. İnşallah bitirdiğimiz zaman etrafındaki teknolojik alanlarıyla birlikte Türkiye’ye çok büyük değer katacak bir proje. Finansını kendi üreteceği için oradan sağlanacak. Finans modelleri var. Finans trafiği ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var.

Bütün sektörlerde 200’ün üzerinde alanında uzman hocaların çalıştığı raporlar var. Yapılmış olan modeller ve etütler var. Bunların sonucu bu projelendirildi. Su yolları ile ilgili bir sorun yok. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde herhangi bir orman alanı yoktur. Kanal İstanbul’un coğrafi fotoğrafında doğal bir su yolu var zaten.