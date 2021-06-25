Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 21:28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15.51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Elazığ, Muş, Diyarbakır, Malatya gibi çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

5 artçı deprem yaşandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2.6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler de destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.