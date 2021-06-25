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George Floyd'u öldüren polisin cezası belli oldu!

ABD’de mahkeme, siyahi George Floyd’u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin’e 22.5 yıl hapis cezası verdi.

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Minneapolis'ta eski memurlarından 44 yaşındaki Derek Chauvin'in, George Floyd'u boynuna diziyle basarak vahşice öldürdüğü cinayete ilişkin davada karar açıklanmış, polis memuru Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

75 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu
Alınan karara bağlı olarak hüküm giymesi durumunda Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayetten 40 yıla, 3. derece cinayetten 25 yıla ve 2. derece adam öldürmekten ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu.

22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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