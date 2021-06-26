BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da korkunç olay! Bir kadın tartıştığı kocası tarafından öldürdü

Manisa'da korkunç olay! Bir kadın tartıştığı kocası tarafından öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Sadriye Şen (43), tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Manisa'da akşam saatlerinde iddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce: Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz
Muharrem İnce: Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj
George Floyd'u öldüren polisin cezası belli oldu!
George Floyd'u öldüren polisin cezası belli oldu!
Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle
Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle
Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar çıktı
Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar çıktı
Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü
Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü
'Kanal İstanbul' internet sitesi açıldı
'Kanal İstanbul' internet sitesi açıldı
Fransızlar yazdı: Türk SİHA'ları 3 savaşın seyrini değiştirdi
Fransızlar yazdı: Türk SİHA'ları 3 savaşın seyrini değiştirdi
Yorumlar 1 yorum