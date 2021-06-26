Manisa'da korkunç olay! Bir kadın tartıştığı kocası tarafından öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Sadriye Şen (43), tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Manisa'da akşam saatlerinde iddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.