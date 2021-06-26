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Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor! Otomobille defalarca ezilmiş!

Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor! Otomobille defalarca ezilmiş!

BÜYÜKÇEKMECE’de otomobilde sohbet ettiği erkek arkadaşı Gökhan Denli ile birlikte öldürülen Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderi tarafından kaçırıldığı Jaguar otomobille defalarca ezildiği ortaya çıktı.

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Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Bir çocuk annesi Adalet Bike, geçen pazar günü erkek arkadaşı Gökhan Denli ile buluştu. İkili Büyükçekmece Kültür Park yanına park ettikleri otomobilde sohbet ediyorlardı. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı. Otomobilden inen 4 kişi, Gökhan Denli’yi defalarca bıçakladı, sonra da 7 el ateş ederek öldürdü.

Adalet Bike’yi zorla Jaguar’a bindiren saldırganlar kaçtı. Adalet Bike’nin parçalanmış haldeki cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde bulundu. Olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediğini tespit etti. Ancak saldırganlara henüz ulaşılamadı.

Defalarca ezmişler

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemeler, Adalet Bike’nin ölümüyle ilgili korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarttı. Adalet Bike’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edilmiş, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürülmüştü.

Polis, katillerin Adalet Bike ile Gökhan Denli’yi nasıl bulduklarını da ortaya çıkarttı. İddiaya göre, Adalet Bike’nin sırdaşı olan kadın akrabası baskı sonucu ikilinin yerini söyledi.

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