BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Sıkıntılı bölge

Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Sıkıntılı bölge

Prof. Naci Görür, Bingöl'deki deprem sonrası gelecek depremlere karşı uyardı.

Abone ol

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Elazığ Karakoçan olarak açıklarken; depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Naci Görür'den korkutan açıklama

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görür şu açıklamayı yaptı: "İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."

İlgili Haberler
Deprem en çok Elazığ’ı etkiledi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca: Dün saat 24.00'e 997 bin doz aşı yapıldı
Bakan Fahrettin Koca: Dün saat 24.00'e 997 bin doz aşı yapıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Emine Erdoğan YKS'ye giren üniversite adaylarına başarı diledi
Emine Erdoğan YKS'ye giren üniversite adaylarına başarı diledi
Çin menşeili soğutma sistemlerine soruşturma
Çin menşeili soğutma sistemlerine soruşturma
Olay yeri Kahramanmaraş! Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Olay yeri Kahramanmaraş! Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Konya'daki dehşet! Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
Konya'daki dehşet! Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda itiraz etti 1 Temmuz'da açıklanacak
Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda itiraz etti 1 Temmuz'da açıklanacak
Bakan Koca paylaşmıştı fedakar hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş
Bakan Koca paylaşmıştı fedakar hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş
NBA'de Bucks, Hawks karşısında seriyi eşitledi
NBA'de Bucks, Hawks karşısında seriyi eşitledi
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Yorumlar 1 yorum