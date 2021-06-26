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Bakan Fahrettin Koca: Dün saat 24.00'e 997 bin doz aşı yapıldı

Bakan Fahrettin Koca: Dün saat 24.00'e 997 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.

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Aşılama ülke genelinde hızla sürerken Bakan Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

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