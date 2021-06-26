BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  MEDYA

Show TV'de istifa depremi! Ece Üner'in yeni kanalı ve programı belli oldu

Show TV'de istifa depremi! Ece Üner'in yeni kanalı ve programı belli oldu

Show Ana Haber serüvenini bugün itibarıyla noktalayan Ece Üner’in yeni adresi belli oldu.

Abone ol

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı. Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Üner'in ayrılmasının ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı da merak konusu oldu.

Deneyimli ekran yüzü Ece Üner, Bloom Medya’nın sahibi Uygar Ataş’ın yapımcılığını üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanacak yeni bir reality show programının sunuculuğunu üstlenecek. Ağustos ayında ekranlara gelecek programın ismi ve yayın saati henüz belli olmadı.


"Yargı dağıtmayacağız"
Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner, yakın çevresine format ve içerikle ilgili "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak" dedi. 


Ece Üner kimdir?
21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hatay'da operatörlük yaptı ilk kepçeyi vurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hatay'da operatörlük yaptı ilk kepçeyi vurdu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Sıkıntılı bölge
Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Sıkıntılı bölge
Emine Erdoğan YKS'ye giren üniversite adaylarına başarı diledi
Emine Erdoğan YKS'ye giren üniversite adaylarına başarı diledi
Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti neden 3 yıl sonra sildi bomba iddia
Kemal Kılıçdaroğlu olay tweeti neden 3 yıl sonra sildi bomba iddia
Olay yeri Kahramanmaraş! Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Olay yeri Kahramanmaraş! Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Güngören'de 3,9'luk depremde zarar gören bina yıkılacak
Güngören'de 3,9'luk depremde zarar gören bina yıkılacak
Konya'daki dehşet! Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
Konya'daki dehşet! Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda itiraz etti 1 Temmuz'da açıklanacak
Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda itiraz etti 1 Temmuz'da açıklanacak
Bakan Koca paylaşmıştı fedakar hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş
Bakan Koca paylaşmıştı fedakar hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş
Yorumlar