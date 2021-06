Tüp bebek olanların aşı endişesi! Aşıyı yaptırmak için uygun dönem hangisi

Tüp bebek tedavisi olan çiftlerin koronavirüsten korunmak için aşıyı yaptırmaları gereken dönem ne zaman?

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu ve Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Davut Güven, Covid-19 aşılarının tüp bebek tedavisi üzerinde olumsuz etkisi olmadığını belirterek, "İlk 12 hafta aşı yapılmasın, 12'nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde her iki tür aşı da yapılabilir" dedi.

Salgına karşı en önemli silahlardan aşılama süreci, hızla devam ederken, özellikle hamile ve tüp bebek tedavisi sürecinde olanlar, aşı konusunda kararsızlık yaşıyor. Kadın doğum uzmanları da kadınların, bu süreçte aşı yaptırıp yaptırmamaları konusunda kendilerine çok sık sorular yönelttiklerini söylüyor. OMÜ Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu ve Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Güven, hamileliğin 12'nci haftasına kadar aşı yapılmaması gerektiğini, 12'nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde iki tür aşının da yapılabileceğini belirtti.

Her aşıyı güvenle olabilirler

Covid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi olmadığını belirten Doç. Dr. Güven, "'Ben şu an tüp bebek tedavisi oluyorum, başlayacağım veya yaptırmak üzereyim aşı yaptırabilir miyim? Hangi tür aşıları yaptırmalıyım?'. Şu an mRNA ve inaktif aşılar var. Gönül rahatlığı ile şunu söyleyebiliriz; tüp bebek tedavisi, aşılama tedavisi gibi bazı tedavilere ihtiyaç duyulduğunda öncesinde veya sonrasında aşı olabilirler. Her tür aşıyı güvenli bir şekilde uygulayabilirler. Tedavilerine ve kendilerine hiçbir sıkıntısı olmaz. Aşı; alerji, kaşıntı ve kol ağrısı gibi belirtiler dışında hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi; çok yoğun bir hasta popülasyonuna sahip, birçok hastamız tedavi öncesinde veya sonrasında aşılarını uyguladı. Hiçbir yan etki görmedik. Kendi kliniğimize gelen hastalara baktığımız zaman aşıdan sonra sperm ve yumurta kalitesine kötü hiçbir etkisini görmedik. Aşıların çocuk sahibi olmak üzerine hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Sperm ve yumurta kalitesini değiştirmemektedir. Aşı yaptırmış hastalarımızda tüp bebek tedavisi uyguladık. Bu tedavilerde gebelikler oldu ve sağlıklı bir şekilde de gebelikleri devam ediyor. Aşı olup, gebe kalıp gebeliğini takip ettiğimiz birçok hastamız var” diye konuştu.

İlk 12 hafta yapılmasın

Gebelerde özellikle ilk 12 hafta aşı yapılmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Güven, “Gebe takibinde hassas bir dönem vardır. Mecbur kalınmadığı sürece ilk 12 hafta gebelere sadece aşı değil herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. Bu dönemde düşükler ve bazı komplikasyonlar rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. İlk 12 hafta aşı yapılmasın, 12’nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde her iki tür aşı da yapılabilir. 35-40 bin gebe üzerinde yapılan testler var ve bu testler sonucunda gebelerde sorun oluşturabilecek bir semptoma rastlanılmadı. İki tür aşı da ilk 12 hafta dışında rahatlıkla yaptırılabilir” dedi.