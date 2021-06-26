TÜBİTAK'tan yerli VLP aşısı için müjde geldi

TÜBİTAK geliştirdiği VLP aşısında yeni aşamaya geçtiğini duyurdu. Mutasyonlar için de müjdeli haber geldi. Deneme aşısını Bakan Mustafa Varan'ın olduğu aşının farklı bir özelliği bulunuyor.

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VLP temelli aşı çalışmasının Faz 2 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz 2 gönüllülerine uygulanması programında konuştu.

Tübitak Başkanı Hasan Mandal "VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak. " dedi

GURUR KAYNAĞI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın yaptığı açıklamada, "Bizim için gurur kaynağı ancak daha da sevindiren haberimiz özellikle son dönemde herkesin biraz da Hindistan kaynaklı korkulu rüyası haline gelen delta mutasyonu, delta plus mutasyonuna karşı ve dünya üzerinde de insan çalışmaları anlamında etkili olabilecek, bu mutasyonlardan da insanları koruyabilecek virüs benzeri parçacık aşısı; TÜBİTAK ve özellikle de bakanımız sayın Varank'ın da gönüllü olduğu aşımız Faz-2 çalışmasında" dedi.