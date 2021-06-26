Tekstilkent Şırnak'ta 2 bin kişilik istihdam sağlayacak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tekstilcileri tek çatı altına toplayacak olan Tekstilkent Projesi ile 2 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

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Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen proje kapsamında, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı yanında 29 dönüm arazide Tekstilkent'in yapımına başlandı.

Silopi'de 4 blokta 8 ayrı atölye olarak inşa edilecek Tekstilkent'in 1 yıl içinde faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Toplam değeri 10,5 milyon lira olan projeyle çoğu kadın olmak üzere 2 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Tekstilkent'te tekstil ve giyim sektöründe faaliyet yürüten firmalar yer alacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan AA muhabirine, Türkiye'nin en genç nüfuslu ikinci ili olan Şırnak'ta istihdam ve kalkınmayı önemsediklerini, bunun için gerekli adımları attıklarını söyledi. Pehlivan, devletin ve ilgili bakanlıkların teşviklerini vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu çerçevede Silopi'de 29 dönüm alanda 10,5 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek Tekstilkentte, 9 bin metrekarelik kullanım alanında her biri 500 metrekare büyüklüğünde 8 iş yeri ve atölye yapılacağını bildiren Pehlivan, inşa çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Hedeflerinin bu yılın sonunda inşaatını tamamlamak olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Burası tamamlandığında özellikle hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri davet edeceğiz. Özellikle de emek yoğun sektör olarak tabir edilen tekstil sektöründe istihdama katkı sağlamalarını bekliyoruz. Tekstilkent'te oluşturacağımız kapasiteyle 2 bin işçiye kadar istihdam sağlanabilecektir. Özellikle burada kadınlarımız görev alıyor, onların istihdamına yönelik adımlarını destekliyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren orada artık makinelerin işler hale gelmesini planlıyoruz."

Tekstil atölyesi sayısı arttı

Şırnak'ta 2019'da 12 olan tekstil atölyesi sayısını 42'ye, 426 olan çalışan sayısını da 2 bin 500'e çıkardıklarına işaret eden Pehlivan, çalışanların yüzde 85'inin kadınlardan oluşturduğunu bildirdi.

Bu alandaki adımları artıracaklarını dile getiren Pehlivan, "Ne kadar istihdam o kadar aile ve ilimizin ekonomisine katkı." dedi.

Son 3 yıl içinde İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 12 bin vatandaşın iş sahibi olduğunu söyleyen Pehlivan, yılın ilk 6 ayı itibarıyla da yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın istihdam edildiğini belirtti.

Bütün yatırımların huzur ve güvenlik sayesinde olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bize düşen de bu anlayışın somut anlamında adımları atılmak üzere her geçen gün daha çok vatandaşımızın okuması, mesleki eğitim alanında kendini geliştirmesi ve istihdam sahibi olmasıdır. İnanıyoruz ki yakalamış olduğumuz huzur iklimini daha kalıcı hale getirecektir. Üretim ve özellikle tekstil alanındaki adımlar, diğer birçok alandaki adımlar artarak devam edecektir."

"İstihdamımız iki katına çıkacaktır"

Tekstil işletmecisi Hüseyin Taşkın da ilçede 500 metrekarelik iş yerinde 80 kişiyi istihdam ettiklerini, yapılacak Teksilkent ile bu sayıyı 250'ye çıkaracaklarını söyledi.

Taşkın, "Böyle bir projenin ilçede olması bizim için gurur verici. Silopi'ye gerçekten büyük katkıları olacaktır. Silopi'de tekstille uğraşan işverenlerimiz böylelikle tek çatı altında toplanacaktır. 2 bin kişi istihdam edilecek, bu da en az 6 bin aile demektir." ifadelerini kullandı.

İşletmeci Mesut Arakan da projenin ilçe istihdamına büyük katkı sağlayacağını belirterek, başta Valilik ve DİKA olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Atölyede çoğunluğu kadın olmak üzere 100 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Arakan, "Projeden çok memnunuz. Tekstilkent'in bitmesi ve buraya taşınmamızla istihdamımız iki katına çıkacaktır. Böylelikle kendi insanımız burada kalacak ve çalışmak için başka illere gitmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.