Yıllarca tecavüzüne uğradığı eski eşini öldüren Fransız kadın serbest kaldı

Fransa'da kadın hakları sembolü haline gelen Valerie Bacot davası sona erdi. Kendisine yıllarca tecavüz eden, fuhuşa zorlayan eski eşi Daniel Polette'i öldüren Bacot, 3'ü ertelenebilir toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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1 yıl tutuklu yargılanan Valerie Bacot, 5 gün süren duruşmanın ardından, 3 yıl tedavi görme şartı ile mahkemeden serbest olarak çıktı.

Fransa'nın gündemine oturan davada, 710 binden fazla kişi, yaşadığı büyük zulümler nedeniyle Valerie Bacot'un serbest bırakılması için imza kampanyasına katılmıştı.

Kararın açıklanmasının ardından alkışlarla mahkemeden ayrılan Bacot, "Destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm kadınlar ve mağdurlar için şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatladım" diye konuştu.

Bacot, 12 yaşından bu yana üvey babası Daniel Polette’in tecavüzlerine maruz kaldığını, daha sonra da kendisini evliliğe zorladığını öne sürmüştü.

Daniel Polette'i 2016'da vurarak öldürdüğünü itiraf eden Bacot, cesedi çocuklarının yardımı ile sakladığını da açıklamıştı.

12 yaşından bu yana tecavüz ediliyordu

Daniel Polette, Valerie Bacot'un hayatına önce üvey babası olarak girdi. Valerie henüz 12 yaşındayken, annesinin yeni sevgilisi Daniel onlarla yaşamaya başladı.



Valerie henüz çocukken, sıklıkla kendisinden 25 yaş büyük olan Daniel'in cinsel saldırılarına maruz kaldı.

1996'da cinsel şiddet suçundan bir yıl hapiste kaldıktan sonra Daniel tekrar eve döndü ve eskisi gibi Valerie'ye tecavüz etmeye devam etti, ayrıca yıllarca zorla fuhuşa zorladı.

Yaşadığı tecavüz vakalarından sonra 17 yaşında hamile kalan Valerie, doğacak çocuğunun babasız büyümemesi için evden ayrılarak Daniel ile evlenmeyi kabul etti, ama yaşadığı zulümler sona ermedi. Alkolik ve şiddet yanlısı Daniel eşi Valerie'yi fuhuşa zorlamaya devam etti.

Suçunu itiraf eden Valerie Bacot, eski kocasını 17 yaşında kızına zarar vermesinden korktuğu için öldürdüğünü söyledi. Duruşmada konuşan Bacot, "Hayatta istediğim tek şey, huzurlu bir şekilde iki çocuğumla yaşayabilmek" dedi.

Fransa'da kendisini 47 yıl boyunca döven kocasını öldüren kadına af çıkmıştı

2016'da Fransa'da 47 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Jacqueline Sauvage adlı kadın Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından affedilmişti.

Sauvage'ın serbest bırakılması için internette başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu 430 bin kişi destek vermişti.