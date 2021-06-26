YKS ilk oturumu bitti ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama

Üniversiteye hazırlanan gençlerin ter döktüğü YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."