BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS ilk oturumu bitti ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama

YKS ilk oturumu bitti ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama

Üniversiteye hazırlanan gençlerin ter döktüğü YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar
YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mardin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
YÖK’ten Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili açıklama
YÖK’ten Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili açıklama
Arnavutköy'de dereye 'zehir' bırakan fabrikanın faaliyeti durduruldu
Arnavutköy'de dereye 'zehir' bırakan fabrikanın faaliyeti durduruldu
Yıllarca tecavüzüne uğradığı eski eşini öldüren Fransız kadın serbest kaldı
Yıllarca tecavüzüne uğradığı eski eşini öldüren Fransız kadın serbest kaldı
İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar
İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar
Tebligat mağduru olup hapse bile girebilirsiniz bu ayrıntıya dikkat
Tebligat mağduru olup hapse bile girebilirsiniz bu ayrıntıya dikkat
Cüneyt Çakır Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
Cüneyt Çakır Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
Yorumlar