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YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar

YKS için sınav merkezine ulaşmaları gereken son dakika geçince kapıların kapanması uygulaması Konya'da tezahüratlar sayesinde delindi.

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KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenler, salonlara koronavirüs tedbirleriyle alındı. Son saniyelerde kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.

YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.

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