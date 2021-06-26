Mardin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İpekyolu üzerinde Yeni Sınır Kapısı Kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada, Irak plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde bulundu, patlayıcı maddeyle ilgili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A. ve H.A.A. gözaltına alındı.

Aramalarda, üzerinde elektronik kart ve 2 elektrikli infilak kapsüllü irtibatlı el yapımı olduğu düşünülen parça ve basınç etkili bomba, silah, susturucu, şarjör, 18 mermi, 3 ajanda, 3 doküman, 3 cep telefonu, 3 sim kart, flash bellek ve tablet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.