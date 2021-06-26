Fahrettin Altun: Bir büyük hayal daha gerçek oluyor, onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un bugün gerçekleşecek olan temel atma törenini hatırlatarak, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'a yönelik paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Bugün Kanal İstanbul’un temeli atılıyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun. #KanalİstanbulKazananTürkiye" diye yazdı.