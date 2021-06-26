TGC Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği belirtilen eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş ilgili açtığı disiplin soruşturmasını karara bağladı. TGC, savunmasını göndermeyen Ateş’i oy birliğiyle üyelikten çıkardı.

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Bugün yapılan toplantıda iddiaları değerlendirerek Ateş’in çıkarılmasına karar veren TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Veyis Ateş’in yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini kabul eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı’ alenileşmiştir.

Veyis Ateş’in tutum ve davranışlarının Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Tüzüğün 11.maddesi ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki

‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’ ve

‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’

hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir."

Veyis Ateş’in 10 Haziran 2021 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısından sonra açılan disiplin soruşturması nedeniyle istenen savunmasını göndermediği belirlendi.