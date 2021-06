Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi proje Kanal İstanbul'u başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Kanal İstanbul için para ödemeyeceğini söyleyen CHP vardı "Söke söke alırlar, bunlar devlet terbiyesi almamış" dedi.

Kanal İstanbul Projesi için ilk tören bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. İlk olarak Sazlıdere’de açılacak köprü ile başlayan projede açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

CHP'nin seçimleri kazanıp iktidar olmaları halinde projeye destek veren iş insanlarını, bankaları hedef alarak paraları ödemeyeceklerine ilişkin tehditleri için Erdoğan "Kanal İstanbul için para ödemeyeceğiz diyorlar. Bu ne terbiyesizlik ya devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmemişler. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış." cevabını verdi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz." ifadeleriyle başladı.

*Boğazda çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Her büyük geminin boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor.Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre yeni bir kanal projesini hayata geçirdik. Esasında bu projeye İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Boğaz’ın tarihi ve kültürel dokusunu korumak için bu projeye ihtiyaç vardır.

*Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.

*Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi.

Z kuşağı bilmeli

*Sazlıdere Barajı'ndayız ve Kanal İstanbul'a, acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan, 1930'lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da, hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z Kuşak, tüm bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.

*Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi.

*Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının bilimin, tekniğin ışığında, hukukun izinde yürütüldüğünün altını çizmek istiyorum.

6 yıl içinde tamamlanacak

*Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"Ödeme yapmazmış bunlar devlet terbiyesi görmemiş"

*Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar, yatırımcıları tehdit ediyorlar. Kanal İstanbul için para ödemeyeceğiz diyorlar. Bu ne terbiyesizlik ya devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmemişler. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, yollara, fabrikalara kavuşamayacağı için söylenenleri ciddiye almıyor. Hep söylüyorum insan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.

*Türkiye, devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır.

Binali Yıldırım: Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmmi var. Bu bölgede gelecek 5 yıl dahil 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazların boyutlarını büyütemeyeceğimize göre, içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu proje her yönüyle çok önemli bir projedir. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Böylesine bir projeyi enine boyuna bilim adamları tartıştılar. 9 binden sayfa rapor hazırlandı. Bu proje Montrö'ye de asla düşmüyor. Ülkemiz için, milletimiz için, İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. " açıklamasını yaptı.

Tarihi proje

Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul Projesi, 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak.

Kanal İstanbul teknik özellikleri

Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'na alternatif olarak Küçükçekmece-Durusu koridorunda planlanmıştır.

Minimum taban genişliği 275 metre olarak planlanan Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğinde ve 45 kilometre uzunluğunda inşa edilecek.

Projenin esas amacı başlıklar altında incelendiğinde 8 önemli amaç ortaya çıkıyor.

1- İstanbul Boǧazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliǧinin saǧlanması,

2- Boǧazın tarihsel ve kültürel dokusunun güvenliǧinin saǧlanması,

3- İstanbul Boǧazı’nın trafik yükünün hafifletilmesi,

4- Boǧaz giriş ve çıkışındaki beklemelerin azaltılması,

5- İstanbul Boǧazı’ndaki keskin gemi dönüşleri, sert akıntılar, şehir içi deniz trafiği gibi seyir zorlukları,

6- Türkiye’nin küresel ticarette daha etkin rol oynaması,

7- Uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alınması,

8- Türkiye’nin denizyolu taşımacılıǧındaki rolünün güçlendirilmesi.