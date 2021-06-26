Kanal İstanbul'da tarihi gün! Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı tasarım özellikleri şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temeli atıldı.