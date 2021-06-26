Oyunu kullanan Caner Erkin ezeli rakiplere taş attı: Ben Galatasaray'da oynarken bile...

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Ayn ızamanda Fenerbahçe üyesi Caner Erkin, oy kullaınrken ezeli rakiplerine gönderme yaparak, "Ben Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı onu da yakında paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı. 32 yaşındaki futbolcu, Ülker Stadyumu'ndaki kongre üyeleriyle de fotoğraf çektirdi.

"Ben Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim"

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda da bulunan Caner, şu ifadeleri kullandı:

Başkanımız belli olacak. İnşallah hayırlısı olur. Başkanımız uzun seneler burada olur inşallah. Haklıydık kazandık diye yazılar okuyorum burada. O zamanlar da buradaydım. Sonra bir ayrılık süreci oldu ama geri döndüm. Uzun zaman burada olmak istiyorum vücudum el verdiğince. İnşallah hayırlısı olur. Futbolcular olarak sahanın içindeydik biz. Sahanın dışında yöneticilerimiz olsun, başkanımız olsun, taraftarımız olsun savaştılar. Savaşılacak bir şey de yoktu zaten sahada oynayıp hakkımızla kazandık. Çok güzel bir şampiyonluk aldık alnımızın teriyle. Ben sahada akıttığım teri biliyorum. Rakipler Fenerbahçe'ye karşı farklı oynuyor. Bize karşı mücadelelerini gösterdiler, biz de mücadele edip şampiyon olduk.

Ben Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı onu da yakında paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım. Diğer kulüplerle ilgili böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeli kalacağım. Beşiktaş ve Galatasaray'a saygı duyuyorum ama bence Fenerbahçe çok farklı. Benim kalbimde çok farklı yeri var. Fenerbahçelilik zordur herkes Fenerbahçe'ye cephe aldığı için ama ben bundan gurur duyuyorum. Biz bize yeteriz, herkesle mücadele ederiz.