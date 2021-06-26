Danışmanıyla öpüşürken yakalanan Sağlık Bakanı'ndan olay savunma sosyal mesafe kuralını ihlal ettim

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un eşini danışmanıyla aldatması ve o ana ilişkin görüntü deprem etkisi yarattı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Matt Hancock, "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sun gazetesi bugün Hancock'un Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir danışmanlığa tayin ettiği Gina Coladangelo'ya sarılıp, öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Başbakan Boris Johnson'a sağlık bakanını görevden alma çağrısı yaptı.

Başbakan Johnson özrünü kabul etti

Başbakan'ın sözcüsü bir açıklama yaparak, Boris Johnson'un danışmanıyla öpüşürken fotoğrafları yayınlanan Sağlık Bakanı'nın özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını söyledi.

"İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm"

Sağlık Bakanı Hancock yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" dedi.

Başbakanlık Sözcüsü ise, Hancock'un yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti ve Hancock'un sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiği açıklamasına işaret etti.

Başbakanın sözcüsü ayrıca Hancock'un öpüştüğünü kabul ettiği danışmanı Gina Coladangelo'nun bakanlıktaki görevine, bütün kurallara uyularak atandığını da ısrarla vurguladı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise bunun "özel hayata ilişkin" bir konu olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin sözcüsü de "Bakanlar da herkes gibi özel yaşamlarının mahremiyeti hakkına sahiptir. Ne var ki vergi mükellefinin parasıyla, bakanla özel ilişkisi olan yakın arkadaşlara maaşlı iş teklif edildiğinde bu konunun araştırılması gerekir" diye konuştu.

"Hükümet çıkar çatışmaları ya da kural ihlalleri konusunda açık ve şeffaf olmak zorundadır" diye sürdürdü.