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Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden hakime hapis cezası

Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden hakime hapis cezası

Duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna müdahale eden Kartal Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu, 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu'nun davranışını hakaret olarak değerlendirip 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Başka bir suçtan daha ceza aldı

Sabah gazetesinin haberine göre, daire ayrıca hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Toplamda 2 yıl 3 ay hapis cezası

Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

5 yıl içinde suç işlemezse cezası düşecek

Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.

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