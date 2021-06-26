Kanal İstanbul projesi başladı Bakan Karaismailoğlu duyurdu 13 kat güvenli

laştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un açılışında ilk konuşmayı yaptı.

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Kanal İstanbul Projesi için ilk tören bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılıyor. Sazlıdere Köprüsünün temelinin atılmasıyla başlayacak olan projenin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı:

*“Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak”

*“Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır”