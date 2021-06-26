BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL

Kanal İstanbul projesi başladı Bakan Karaismailoğlu duyurdu 13 kat güvenli

Kanal İstanbul projesi başladı Bakan Karaismailoğlu duyurdu 13 kat güvenli

laştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un açılışında ilk konuşmayı yaptı.

Abone ol

Kanal İstanbul Projesi için ilk tören bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılıyor. Sazlıdere Köprüsünün temelinin atılmasıyla başlayacak olan projenin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı:

*“Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak”

*“Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır”

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı 26 işletmeye yasak geldi
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı 26 işletmeye yasak geldi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Danışmanıyla öpüşürken yakalanan Sağlık Bakanı'ndan olay savunma sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
Danışmanıyla öpüşürken yakalanan Sağlık Bakanı'ndan olay savunma sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
Oyunu kullanan Caner Erkin ezeli rakiplere taş attı: Ben Galatasaray'da oynarken bile...
Oyunu kullanan Caner Erkin ezeli rakiplere taş attı: Ben Galatasaray'da oynarken bile...
Çaykur Rizespor'da başkanlığa Tahir Kıran seçildi: Güçlü bir kadroyla, başarılı yıllar için geliyoruz
Çaykur Rizespor'da başkanlığa Tahir Kıran seçildi: Güçlü bir kadroyla, başarılı yıllar için geliyoruz
Düzce'de 2 kişinin öldüğü kazada sağlık ekibi yaralıyı olay yerinde unuttu
Düzce'de 2 kişinin öldüğü kazada sağlık ekibi yaralıyı olay yerinde unuttu
TGC Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı
TGC Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan AB'ye tepki
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan AB'ye tepki
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan Çeçenler ilk derneklerini kurdu
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan Çeçenler ilk derneklerini kurdu
Türk futbolunun acı kaybı! Milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! Milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti
Yorumlar