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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, çevre ilçelerden de bölgeye takviye ekipler gönderildi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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