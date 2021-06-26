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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnsana çok benzeyen yeni bir tür bulundu: Ejderha adam

İnsana çok benzeyen yeni bir tür bulundu: Ejderha adam

Çinli bilim insanları, 146 bin yıl önce yaşamış büyük bir kafatası fosili üzerinde analiz çalışması yaptı.

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‘Ejderha Adam’ ismi verilen kafatasının, yeni bir insan soyuna ait olabileceği ileri sürüldü.  

Çin’in Harbin bölgesinde 1933 yılında bulunan ve bir kuyuda 85 yıl boyunca saklanan 146 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası üzerinde analiz çalışması yapan Çinli bilim insanları, kafatasının, günümüz insanları ve ilk insanlar olan Neanderthals’lardan ayrı bir tür insana ait olabileceğini açıkladı. Kafatasının 23 cm uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde olduğu, modern insan kafatasından oldukça büyük olduğu ifade edildi.

Ejder Adam ismi verilen kafatasının üzerinde yapılan çeşitli teknolojik analiz çalışmasının sonucunda, kafatasının, Doğu Asya’da yaşayan yeni bir insan soyunu temsil ettiği ileri sürüldü. 50 yaşında bir erkeğe ait olan kafatasından elde edilen sonuçlara göre, geniş burun yapısı büyük miktarda hava solunmasına izin vererek yüksek enerji isteyen bir yaşam tarzını ifade ettiği belirtildi.

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