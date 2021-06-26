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Bursa'da 28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da 28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba koronavirüsten öldü

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ahmet Çobanoğlu (45), oğlu Samet Çobanoğlu’nu (19) trafik kazasında kaybettikten 28 gün sonra koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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Ahmet Çobanoğlu, 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Çobanoğlu’nun oğlu Samet Çobanoğlu da 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti.

Ahmet Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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