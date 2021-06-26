BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 26 Haziran 1992 tarihinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 kişi mezarları başında anıldı.

Abone ol

Tepeköy'de teröristlerce yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Kartal (28), Abdülkerim Özel (34), Hediye Baştuğ (35) ve Menice Kartal'ı (16) anmak amacıyla mezarları başında toplanan yakınları dualar etti.

Saldırıda yaşamını yitiren Menice Kartal'ın babası Emin Kartal, 16 yaşındaki kızını terör saldırısında kaybettiğini belirterek, "Hayatımız boyunca bu vahşeti unutmayacağız." dedi.

Tahir Kartal ise saldırıda yeğeni Menice ve kardeşini kaybettiklerini dile getirerek terör örgütü PKK'yı kınadı.

Mayınlı saldırıda yaralı olarak kurtulan ve felçli kalan Sadiye Özel de hayatları boyunca bu zulmü unutmayacaklarını dile getirerek, "18 yaşımdaydım, belden aşağı felç kaldım. Allah'ın laneti terör örgütü PKK'nın üzerine olsun." ifadesini kullandı.

Köylülerden Safet Saka, kendi köylerinde 4, aynı günün akşamında da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyünde 10 vatandaşın katledildiğini anımsatarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Terör örgütünün saldırılarına rağmen yılmadıklarını dile getiren Saka, "Elhamdülillah ayaktayız. Katledilen şehitleri rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İnsana çok benzeyen yeni bir tür bulundu: Ejderha adam
İnsana çok benzeyen yeni bir tür bulundu: Ejderha adam
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Interpol kararıyla aranan suç örgütü lideri Zafer Saral Türkiye'ye iade edildi
Interpol kararıyla aranan suç örgütü lideri Zafer Saral Türkiye'ye iade edildi
MSB duyurdu: PKK'dan bombalı araçla sivillere saldırı
MSB duyurdu: PKK'dan bombalı araçla sivillere saldırı
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay solunum cihazından ayrıldı
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay solunum cihazından ayrıldı
Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu
Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi proje Kanal İstanbul'u başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi proje Kanal İstanbul'u başlattı
Kanal İstanbul projesi başladı Bakan Karaismailoğlu duyurdu 13 kat güvenli
Kanal İstanbul projesi başladı Bakan Karaismailoğlu duyurdu 13 kat güvenli
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı 26 işletmeye yasak geldi
Bakan Murat Kurum müsilajda son durumu açıkladı 26 işletmeye yasak geldi
Yorumlar