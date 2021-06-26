TYT matematik tepkisi! Öğrenciler çok zorlandı

Bugün yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT'deki matematik sorularına tepki yağıyor.

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Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi. Kurt, “Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik,7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

2021 TYT’nin, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kurt, “Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür” dedi.

Matematikte zorlandılar

Matematik testinde sorularda temel bilgilerin sorgulandığını ifade eden Kurt, “Öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” diye konuştu.

Türkçe alanındaki soruların geçen senelere oranla daha kısa olduğunu söyleyen Kurt şu ifadeleri kullandı:

“Türkçede paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görülmüştür.”

Sosyal Bilimler alanındaki soruların bilgiyi yorumlayan sorulardan oluştuğunu belirten Kurt, “Sosyal Bilimler alanında tüm bölümlerden orta zorlukta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kurt, “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” dedi.

Matematik soruları zaman kaybına neden olabilmiştir

Matematik sorularında zaman kaybı yaşanabileceğine dikkat çeken Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel, “Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur” diye konuştu.