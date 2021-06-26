Bakan Fahrettin Koca o hemşireyi paylaştı 'Yerinde olsanız' diye sordu

Bakan Fahrettin Koca'dan canla başla aşılama çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımlar devam ediyor. Koca babasını kaybeden hemşireyi paylaştı ve sordu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ailece yakalanıp babasını kaybeden hemşireyi paylaştı. Sosyal medya hesabında Koca şunları söyledi:
"Ebru Ulu, 13 yıllık hemşire. Kasımda Covid-19’a yakalandı. Aynı hastalık sebebiyle babasını kaybetti. Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli. Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2.000 doz aşı yapılıyor. Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?"