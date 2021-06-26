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Bakan Fahrettin Koca o hemşireyi paylaştı 'Yerinde olsanız' diye sordu

Bakan Fahrettin Koca o hemşireyi paylaştı 'Yerinde olsanız' diye sordu

Bakan Fahrettin Koca'dan canla başla aşılama çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımlar devam ediyor. Koca babasını kaybeden hemşireyi paylaştı ve sordu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ailece yakalanıp babasını kaybeden hemşireyi paylaştı. Sosyal medya hesabında Koca şunları söyledi:

"Ebru Ulu, 13 yıllık hemşire. Kasımda Covid-19’a yakalandı. Aynı hastalık sebebiyle babasını kaybetti. Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli. Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2.000 doz aşı yapılıyor. Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?"

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